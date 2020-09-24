جيزان 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش، و الداير بني مالك ، والريث ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب و الأجزاء الساحلية من المنطقة.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //13:37ت م0048