أبها 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأعلنت جمعية الثقافة والفنون بأبها اليوم، أسماء الفائزين في مسابقتها الوطنية "سمو الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 ، والتي شملت 6 مسارات إبداعية ضمت القصيدة الوطنية، والتصوير الفوتوغرافي، والأفلام، والموسيقى، والنص المسرحي، والخط العربي.وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن جميع المشاركات خضعت لتحكيم عبر لجنة متخصصة ضمت مختصين في أفرع المسابقة الستة، فرزوا جميع المشاركات واختاروا أفضلها من حيث تطبيق المعايير والجودة في التنفيذ، وملامستها للمرتكزات الوطنية للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى فوز الشاعر ابراهيم حلوش في مسار القصيدة الوطنية، و المصور محمد المنصوري في مسار التصوير الفوتوغرافي، و المخرج علي فايع في مسار الأفلام، والفنان محمد العلي في مسار الموسيقى، والكاتبة أريج حمدي في مسار النص المسرحي، والفنان سراج العمري في مسار الخط العربي.وأوضح السروي أن هذه المسابقة نفذتها ثقافة وفنون أبها تحفيزا المبدعين و المبدعات في منطقة عسير للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني، و توثيق مسيرة التوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، عبر 6 مسارات للتنافس في حب الوطن عبر الإبداع الثقافي و الفني بالشعر، والنثر، والريشة، والعدسة.// انتهى //13:43ت م0050