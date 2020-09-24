بيروت 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الاتصال المرئي أمس وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الذي تعرض إلى كارثة إنسانية بسبب الانفجار في مرفأ بيروت .وأشارت صحف بيروت إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برقية تهنئة وجهها أمس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة أن دولة فلسطين، شعبًا وحكومة وقيادة تثمّن مواقف المملكة التضامنيّة الداعمة لها طوال سنوات نضالها المشروع.وتطرقت إلى إعلان السلطات الأمنية العراقية أمس أنها ألقت القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الدورة ببغداد تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.وتحدثت صحف لبنان عن إعلان المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أمس مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في شمال أفريقيا في عملية القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة التنظيم الإرهابي في حي عبدالكافي بمدينة سبها.// انتهى //13:45ت م0052