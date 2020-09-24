بغداد 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية برهم صالح العراق في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين التي عقدت أمس عبر الأقمار الصناعية، مبرزة دعوته إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب، وتأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة في العراق كونها مطلبًا شعبيًا ووطنيًا، وإشارته إلى رفض العراق أن يكون ساحة للصراعات وتصفية حسابات للآخرين، وحثه على التضامن الدولي للقضاء على وباء كورونا.وتطرقت صحف بغداد إلى اللقاءين الذين عقدا كلا على انفراد أمس بين رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي وبين سفيري أمريكا وبريطانيا في بغداد، واللذان تركز البحث خلالهما حول إجراءات القضاء في محاسبة المعتدين على السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق.وتطرقت إلى الوضع الاقتصادي والمالي الحالي والمستقبلي في البلاد مبرزة مساعي الحكومة لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة القادمة المتبقية من العام الحالي 2020.ونوهت صحف العراق باحتمال توجه البنك المركزي العراقي لإصدار سندات خزينة لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية، مشيرة في هذا المجال إلى إصرار البرلمان العراقي على رفض توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي لسد العجز في موازنة العام الحالي بحجة تغطية النفقات التشغيلية.// انتهى //13:48ت م0053