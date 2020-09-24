الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسعقد أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون اليوم، اجتماعهم الـ 59 للجنة التعاون التجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بمشاركة معالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري الهادفة إلى تنمية التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، وتنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، إلى جانب إيجاد قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير، والعمل على توحيد القوانين والنظم التجارية لتسهيل حرية ممارسة النشاط التجاري لمواطني دول المجلس .كما استعرض الاجتماع آخر تطورات جهود الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كرونا (كوفيد19)، ومناقشة نتائج لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الاعمال والاقتصاد المعرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى موضوعات التجارة الاخرى ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:50ت م0055