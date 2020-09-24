اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا
الخميس 1442/2/7 هـ الموافق 2020/09/24 م واس
مسقط 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 3627 نقطة مرتفعًا بـ 5.3 نقطة وبنسبة 0.15 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3621.66 نقطة.
وقد بلغت قيمة التداول 661.855 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 38.9 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 1.082.542 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.026 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 19.82 مليار ريال عماني.
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