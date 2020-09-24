مسقط 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 3627 نقطة مرتفعًا بـ 5.3 نقطة وبنسبة 0.15 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3621.66 نقطة.وقد بلغت قيمة التداول 661.855 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 38.9 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 1.082.542 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.026 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 19.82 مليار ريال عماني.// انتهى //13:52ت م0056