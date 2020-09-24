الدمام 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (376) جولة رقابية، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن قيد (4) مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (6) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية,كما قامت الأمانة، بغسل وتعقيم وتطهير (850) موقعاً، باستخدام (147234) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (351) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت (6643) طناً من النفايات، وأزالت (3661) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (7554) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجمع للتعاون والتصدي لجميع الممارسات المخالفة والإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات (940) لمعالجتها.// انتهى //14:21ت م0059