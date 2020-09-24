بغداد 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مكتبه ببغداد اليوم بالسفير الأمريكي لدى العراق "ماثيو تولر" وبحث معه سبل تقديم الدعم للعراق في مختلف المجالات.وأفادت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي أن الجانبين بحثا أيضا مستجدّات الأوضاع في العراق على الأصعدة كافة، وأكدا أهمّية تعزيز آليّات التعاون الثنائيّ بين البلدين، خدمة لمصلحة البلدين.// انتهى //14:30ت م0062