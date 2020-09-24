سياسي / وزير الخارجية العراقي يلتقي السفير الأمريكي في بغداد
الخميس 1442/2/7 هـ الموافق 2020/09/24 م واس
بغداد 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مكتبه ببغداد اليوم بالسفير الأمريكي لدى العراق "ماثيو تولر" وبحث معه سبل تقديم الدعم للعراق في مختلف المجالات.
وأفادت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي أن الجانبين بحثا أيضا مستجدّات الأوضاع في العراق على الأصعدة كافة، وأكدا أهمّية تعزيز آليّات التعاون الثنائيّ بين البلدين، خدمة لمصلحة البلدين.
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14:30ت م
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