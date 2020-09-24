بيروت 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسعاد الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم إلى انتهاك سيادة الأجواء اللبنانية، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأنّ أجواء منطقة أعالي كسروان، شرق العاصمة اللبنانية بيروت، شهدت تحليقاً كثيفاً للطيران الحربي الإسرائيلي .من جانبها، أكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان، تسجيل 14 خرقا جويا إسرائيليا، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //15:41ت م0069