الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأطلق نادي الإبل أمس قافلة " من المستقبل إلى الموروث" بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة من مشروع نيوم "الحلم الجريء والطموح الشجاع" على ظهور الإبل التي ستقطع مسافة 1749 كيلو متر لتكون القافلة الثانية التي يطلقها نادي الإبل بعد قافلة ركايب التي عبرت الربع الخالي 2019 الماضي.و تستغرق القافلة مدة 3 أشهر تمر خلالها على أكثر من 20 محطة بينها أشهر الأماكن السياحية والتاريخية في المملكة، وتحط رحالها في 1 ديسمبر المقبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية من الدهناء.وتأتي هذه الفعالية استذكاراً لدور الإبل كوسيلة للنقل في مسيرة توحيد البلاد .يذكر ان أن فريق القافلة يضم رحالة سعوديون ومن عدة دول لتجربة شغف التجربة حيث سيصلون إلى العلا ومدائن صالح والدرعية ويعبرون الرياض بعد مرورهم بمنطقة القصيم قبل أن يحطوا رحالهم في ميدان الملك عبد العزيز للإبل، بهدف تسليط الضوء على الإرث السعودي وتاريخه وربطه بالمستقبل.// انتهى //15:48ت م0070