الكويت 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 101851 حالة ، في حين تم تسجيل وفاتين ليصبح مجموع الوَفَيَات لمسجلة 592 وفاة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 101 حالة ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8298 حالة، مشيراً إلى أن عدد المساحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4516 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 725025 فحصا.// انتهى //15:50ت م0071