الكويت 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر15 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5608 نِقَاط بنسبة هبوط بلغت 28ر0 %.وبلغت كمية أسهم المتداولة 5ر442 مليون سهم تمت عبر 15846 صفقة نقدية بقيمة بلغت 4ر67 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر8 نقاط ليبلغ مستوى 30ر4391 نقطة بنسبة 20ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 16ر330 مليون سهم تمت عبر 8516 صفقة نقدية بقيمة 3ر20 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 64ر6221 نقطة بنسبة هبوط بلغت 30ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر112 مليون سهم تمت عبر 7330 صفقة بقيمة 14ر47 مليون دينار .بدوره انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 64ر4447 نقطة بنسبة هبوط بلغت 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر300 مليون سهم تمت عبر 7056 صفقة نقدية بقيمة 7ر18 مليون دينار .// انتهى //15:53ت م0072