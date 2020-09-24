اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض
الخميس 1442/2/7 هـ الموافق 2020/09/24 م واس
الكويت 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر15 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5608 نِقَاط بنسبة هبوط بلغت 28ر0 %.
وبلغت كمية أسهم المتداولة 5ر442 مليون سهم تمت عبر 15846 صفقة نقدية بقيمة بلغت 4ر67 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر8 نقاط ليبلغ مستوى 30ر4391 نقطة بنسبة 20ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 16ر330 مليون سهم تمت عبر 8516 صفقة نقدية بقيمة 3ر20 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 64ر6221 نقطة بنسبة هبوط بلغت 30ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر112 مليون سهم تمت عبر 7330 صفقة بقيمة 14ر47 مليون دينار .
بدوره انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 64ر4447 نقطة بنسبة هبوط بلغت 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر300 مليون سهم تمت عبر 7056 صفقة نقدية بقيمة 7ر18 مليون دينار .
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