هرجيسا 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين عددا من المشاريع الإنسانية في قطاعات الحماية للمرأة والطفل والمياه والإصحاح البيئي والتعليم في صوماليلاند، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و200 ألف دولار أمريكي ، يستفيد منها 100 ألف فرد.وأشاد معالي وزير التخطيط والتنمية الوطنية حسن محمد علي بدور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ الكثير من البرامج والمشاريع الإغاثية والتنموية في صوماليلاند والوقوف مع أشقائهم في العالم الإسلامي عموما والشعب الصومالي خاصة.من جهته أوضح مساعد مدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بخيت الرحمة أن إطلاق هذه المشاريع يأتي استمرارا لما يقدمه المركز من جهود إغاثية وتنموية في صوماليلاند من خلال دعم عدد من القطاعات الصحية والتعليمية والمياه والإصحاح البيئي والحماية للمرأة والطفل والتوعية الصحية في مواجهة خطر جائحة كورونا المستجد(كوفيد - 19).// انتهى //16:01ت م0077