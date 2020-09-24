حديبو 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسواصل مركز نجد الصحي بمحافظة سقطرى تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).حيث قدم المركز بالتعاون مع الصندوق الخدمات المنقذة للحياة للحوامل والأمهات وأطفالهن ورعاية الأمومة والطفولة.وقدمت النساء المستفيدات خالص شكرهن وتقديرهن لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي أسهم بشكل حيوي وفاعل في متابعة أحوالهن الصحية عبر إشراف دقيق وكوادر مؤهلة وبرامج طبية مميزة ساعدت في تسهيل عمليات ولادتهن وتزويدهن بجميع مايحتجنه من أدوية ومستلزمات صحية.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//16:03ت م0079