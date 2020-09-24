حجة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال المدة من 10 حتى 16 سبتمبر 2020م في قسم الطوارئ 12 مستفيدا، وعيادة الباطنية 201 شخص، وقسم التوعية والتثقيف 160 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مرضى.كما صرفت الأدوية لـ 218 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 97 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:04ت م0081