الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا ايكاترينا زاخاريفا.وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.//انتهى//17:06ت م0098