الدمام 7 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسيواصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية أعماله الميدانية في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة خلال إجازة اليوم الوطني، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.وأوضح المدير العام للفرع فهد بن فيصل الثبيتي أن معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند قد وجه بمتابعة العمل وتكثيف الحضور الميداني على مستوى هيئات المحافظات والمراكز خلال هذه المناسبة الوطنية للقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها النوعية.// انتهى//17:09ت م0099