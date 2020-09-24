الجزائر 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأطاحت قوات الجيش الجزائري بمحافظة مستغانم اليوم، بشبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وأوقفت 29 شخصا .وأكد المكلف بالإعلام بالمجموعة الإقليمية للجيش الجزائري رضا غرايبية أن إحدى الشبكتين كانت تنشط بالمنطقة الغربية للمحافظة وتتكون من 7 أشخاص وتقوم باستقطاب المرشحين للهجرة غير الشرعية من مختلف المحافظات في البلاد .وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنه جرى خلال هذه العملية حجز زورق مطاطي مجهز ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 300 أورو.ولفت المسؤول الإعلامي النظر إلى أن الأبحاث لا تزال جارية لتوقيف باقي عناصر هذه المجموعة الإجرامية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم بتهمة التدبير لمغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية .// انتهى //17:10ت م0100