عمّان 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم بكل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، والفرنسي جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال.وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.وجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، لافتاً النظر إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص.// انتهى //17:12ت م0102