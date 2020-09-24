القاهرة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 7ر616 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62 % ليبلغ مستوى 44ر10911 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.46% مسجلاً 45ر2000 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.64% لينهي التعاملات عند مستوى 25ر2885 نقطة.// انتهى //17:14ت م0105