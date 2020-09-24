ينبع 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسنفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فعاليات متنوعة في المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.واشتملت الفعاليات على الكثير من المسابقات الفنية المتنوعة في الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وتصاميم (الإنفوجرافيك) والأفلام الوثائقية و (الفيديو جرافيك) والمسابقات الثقافية في فن القصة والمقال والشعر الينبعاوي والشعر الفصيح, إلى جانب الأمسيات الشعرية والأدبية.// انتهى //17:18ت م0106