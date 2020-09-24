الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واساحتفت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 90 تحت شعار (همة حتى القمة)، وذلك للمشاركة والتعبير عن مشاعر الوطنية والانتماء لتخليد هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين وتجسيد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.وأقيم الكثير من الفعاليات الوطنية في مختلف الصالات بمطارات المملكة احتفالاً بهذه المناسبة، حيث تم الترحيب والاحتفاء بالمسافرين القادمين والمغادرين، وقامت مطارات المملكة بتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية، كما جرى الصدح بالنشيد الوطني السعودي في أرجاء صالات السفر بالمطارات السعودية.وشهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض احتفالات باليوم الوطني السعودي ال 90 عبر إقامة الكثير من الفعاليات لمسافري العاصمة في جميع صالات السفر الداخلية، حيث تم نشر ألوان شعار الوطن في كل مرافق المطار، امتداداً إلى مداخل الطرق المؤدية إليه، مستقبلةً المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية احتفاءً بهذه المناسبة.وتضمنت الفعاليات مشاركة الأطفال في الصالة الخامسة بغناء النشيد الوطني التي تزيّنت بعلم المملكة وألوانه.واستقبل مطار الرياض مسافري العاصمة بفن العرضة من خلال شاشات تفاعلية، فيما تزيّنت البوابات ومناطق أخرى من المطار بألوان علم مملكتنا الحبيبة.فيما شهد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 90عبر إقامة الكثير من الفعاليات في الصالة (1)، إذ توشح مبنى المطار بألوان شعار الوطن في جميع مرافقه امتداداً إلى مداخل الطرق المؤدية إليه، مستقبلة المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية احتفاءً بهذه المناسبة.وتضمنت الفعاليات المشاركة بلوحات تحمل صور ملوك المملكة العربية السعودية، كما تضمنت الفعاليات لوحة جدارية يعبّر من خلالها المواطنون عن مشاعرهم في اليوم الوطني، إضافة إلى عرض العلم السعودي من داخل حوض الأسماك بالمطار الذي يُعد أكبر حوض أسماك في مطارات العالم، إلى جانب إقامة العرضة السعودية التي أقيمت في المكتب التنفيذي بمشاركة منسوبي المطار.فيما احتفى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بمناسبة اليوم الوطني 90، وشهدت صالات المطار فعاليات الاحتفال الذي شاركت فيه كامل القطاعات الحكومية والشركات العاملة في المطار ومكاتب الطيران، فيما توشحت الصالات ومداخل المطار بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، وشاشة ضخمة لعرض العلم السعودي في صالة المطار، وتم استقبال المسافرين بهدايا وطنية تذكارية.وتزينت صالات المطار بشاشات مضيئة على شكل الرقم 90 وشاشات تفاعلية، وتشغيل الأغاني الوطنية وتزيين المناطق الخارجية كـ(إضاءة برج المراقبة) باللون الأخضر، إلى جانب مشاركة فريق تطوعي في تنظيم الفعالية.وفي المدينة المنورة احتفى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة باليوم الوطني الـ 90 للمملكة من خلال استقبال المسافرين القادمين عبر الرحلات الداخلية من مختلف مناطق المملكة وتقديم هدايا وشعارات خاصة بهذه المناسبة، كما شاركت الجهات العاملة في المطار في الفعالية المنظمة التي أقيمت في صالة قدوم الرحلات الداخلية، وسط مشاعر الفرح والابتهاج التي تجسّد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.في حين احتفت مطارات المملكة الأخرى باليوم الوطني ال 90 للمملكة وتوشحت مداخل المطارات بالأعلام الوطنية والبالونات والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، إضافة إلى ارتداء منسوبي المطارات وشاحات خاصة لإبراز هذه المناسبة الوطنية، وتم تجهيز صالات المطارات بالأعلام الوطنية واللون الأخضر وتقديم الهدايا للمسافرين، إضافة إلى الكثير من الفعاليات في صالات المطارات، التي شهدت فعاليات وجدت إقبالاً كبيراً من المسافرين، وتفاعلاً يجسد مشاعر الوطنية والانتماء لتخليد هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين.// انتهى //17:21ت م0107