الخرطوم 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأكد مدير سلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان استمرار فتح مطار الخرطوم أمام حركة السفر الدولية بعد تخفيف الإجراءات الخاصة ورفع الحظر الذي تسببت به جائحة (كورونا) في السودان وعدد من الدول.وأكد عدلان في تصريح اليوم جاهزية المطار لاستقبال الرحلات من الدول الأخرى وإليها حال تقدمت بطلباتها وإخطارهم رسمياً لتسيير الرحلات كما هو الحال بالنسبة لدول مصر وتركيا والإمارات.وفي يوليو الماضي أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية نشرة سمحت بموجبها بعودة رحلات الركاب بين الخرطوم ودول الإمارات وتركيا ومصر كمرحلة أولى لعودة التشغيل بمطار الخرطوم الدولي ليستمر العمل بالنشرة ابتداء من 14 يوليو وحتى 10 أكتوبر 2020م.// انتهى //17:21ت م0108