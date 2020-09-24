جدة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسشارك اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" أمس في أعمال الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاستدامة الذي عقدته الأمانة العامة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً له.وجاءت مشاركة الاتحاد في الاجتماع كعضو مراقب بدعوة من الأمانة العامة للمجلس في إطار التعاون المشترك بين الجهازين الذين يعملان تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.وناقش الاجتماع دليل الاستدامة للصناعة المالية الإسلامية، ومنهجية قياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية الإسلامية، وسعى إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية، في حين أن منهجية قياس بصمة الكربون ستهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية في كشف وقياس نسبة انبعاث الكربون من المشاريع الناتجة من التمويلات والمحافظ الاستثمارية، الذي يمثل السبب الرئيس لتغير المناخ.كما شهد الاجتماع جلسة لتبادل الآراء والخبرات من المتخصصين والباحثين في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتزامناً مع فعاليات الأسبوع العالمي للعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تم إطلاق موجز المجلس العام الـ13 حول: "التغير المناخي وآثاره على الصناعة المالية".// انتهى //17:21ت م0109