بريدة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واساحتفت جامعة القصيم، امس ، باليوم الوطني ٩٠ بمشاركة طلبتها الدوليين في الإسكان الجامعي، وذلك ضمن "أولمبياد اليوم الوطني" التي تنظمها الجامعة احتفاءً باليوم الوطني ، حيث بدأت فعاليات الأولمبياد بسلسلة من البرامج والمحاضرات، شملت محاضرة "عن بعد" بعنوان تاريخ الدولة السعودية، بمشاركة عدد كبير من الطلبة الدوليين وتخللها مجموعة من السحوبات التشجيعية للطلبة.وتنوعت مشاركات الطلاب الدوليين في التعبير عن سعادتهم بهذه المناسبة، حيث قاموا بتدوين مشاعرهم نحو هذا الوطن بلغاتهم على لوحة مشتركة طُبقت عند إعدادها كافة الاحترازات الصحية التي تضمن سلامة المشاركين، كما عبر بعض الطلبة المشاركين عن مشاعرهم وحبهم لهذا الوطن بطريقتهم الخاصة بتقديمهم للقصائد الشعرية وكلماتهم الصادقة، واختتم الحفل بتقديم هدية للطلبة بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً، عبارة عن وجبة غذائية وأدوات احترازية.وتستكمل فعاليات الاحتفال اليوم الخميس، حيث تنظم العمادة محاضرة، يلقيها عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في نشر التعليم عبر استقطاب الطلبة الدوليين"، إضافة إلى ما تحتوي عليه برامج أولمبياد اليوم الوطني، إذ أطلقت عمادة شؤون الطلاب عدة برامج لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين ومنها الخاص للكليات وطلبة الجامعة.// انتهى //17:23ت م0110