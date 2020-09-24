إسلام آباد 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأكدت باكستان استعدادها للتعاون مع الدول الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي "سارك" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيدـ 19.جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة "سارك" على هامش الاجتماع السنوي الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأشار قريشي إلى الإستراتيجية التي طبقتها الحكومة الباكستانية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى احتواء انتشار هذا الوباء القاتل بشكل واضح.ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن باكستان استضافت مؤتمر وزراء الصحة في الدول الأعضاء برابطة "سارك" بهدف وضع آلية للتعامل مع فيروس كورونا.وقال: إن باكستان كونها عضو مؤسس لرابطة "سارك" تولي أهمية كبيرة للمنصة، وإنها ملتزمة بميثاقها وأهدافها ومبادئها التي تقوم على أسس التعاون الإقليمي.// انتهى //17:25ت م0111