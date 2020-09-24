جدة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسوقع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA) والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAF) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أمس مذكرة تعاون لمصلحة منسوبي وكالات الأنباء الأعضاء والإعلامين في دول منظمة التعاون الإسلامي والتعريف بقضايا المصرفية الإسلامية ودورها في عمليات التنمية في الدول الإسلامية.وتؤطر المذكرة للتعاون المشترك خدمة للقضايا التي يضطلع بها الطرفان، وتيسير التعاون والتنسيق بينهما من أجل تعزيز العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تؤسس للتعاون المشترك في مجال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وملتقيات إعلامية متخصصة لمنسوبي الطرفين والإعلاميين في وكالات الأنباء الأعضاء، ووسائل الإعلام بدول منظمة التعاون الإسلامي.مما يذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAF) تأسس عام 2001 كمظلة رسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويتبع منظمة التعاون الإسلامي وهو منظمة دولية مقرها الرئيس مدينة المنامة - مملكة البحرين، ويضم في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية موزعة على أكثر من 34 بلداً حول العالم تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات وجمعيات مهنية، ويُعرَف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.//انتهى//17:25ت م0112