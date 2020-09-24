بغداد 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4471 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما سجل 3773 حالة شفاء ، و45 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 337106 إصابات ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 8799 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 268761 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 59546 مصابا , منهم 527 في العناية المركزة.// انتهى //17:55ت م0135