الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واستنطلق غداً منافسات النسخة 13 من بطولة "محاربي الإمارات" الدولية لفنون القتال المختلطة بتنظيم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع إحدى الشركات الرياضية.ويتنافس في البطولة 26 لاعباً من 21 دولة من مختلف دول العالم في 13 نزالًا، من أبرزها النزال الذي يجمع البريطاني تشي لويس باري ضد البرازيلي فابيو ملدنادو، والنزال الآخر الذي يجمع بين الداغستاني إسلام محمدوف ضد الكوري الجنوبي كيونغ بيو كيم.وأكملت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات لانطلاق البطولة التي سيتم خلالها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واتباع الضوابط التي أرسلها مجلس دبي الرياضي، التي تتضمن حصول جميع الأطراف المشاركة في المنافسات وأعضاء الفرق الفنية والإعلاميين الموجودين على فحص (كوفيد 19) يُظهر النتيجة سلبية, كما أجرت اللجنة المنظمة اليوم عملية الوزن للمتنافسين التي تسبق انطلاق البطولة.ويسعى البريطاني تشي لويس للحفاظ على لقبه في البطولة ضمن الوزن الثقيل، إذ سيخوض مواجهة صعبة ضد فابيو ملدنادو ذي الأربعين عامًا، نظرًا لخبرة الأخير القتالية بخوضه 114 نزالًا منذ بداية مسيرته الرياضية في عام 2000 من بينها 30 نزالًا في ملاكمة المحترفين، فاز بـ 26 منها من بينها 25 بالضربة القاضية، كما خاض 39 نزالًا في بطولات فنون القتال المختلطة وفاز أيضًا بـ 25 نزالًا منها 15 بالضربة القاضية، وخاض 45 نزالًا في بطولات الملاكمين الهواة وفاز بـ 40 نزالًا من بينها 27 فوزا بالضربة القاضية.كما تتضمن منافسات الوزن الثقيل مواجهة الملاكم المحترف الكازاخستاني تقسيم زايبتوف الذي فاز في سبع نزالات سابقة دون أي خسارة، إذ سيلتقي مع المغربي خافيير علاوي الذي يلعب مع نادي ترايستار في كندا، كما يتواجه البريطاني أولي طومبسون مع كريس بارنيت، وفي الوزن المتوسط يلتقي السوري طارق سليمان مع بيوتر ولاوسكي، ويخوض الكويتي عبدالله البوشهري نزالاً مع الأيرلندي دين باري بطل الكيك بوكس العالمي الأسبق وهو واحد من أكثر الرياضيين المتوجين على مستوى العالم في تلك الرياضة، ويواجه الأردني هاشم أرخاجا نظيره البرازيلي إيوري فراجا.وستكون المشاركة النسائية في نزالين، سيكون أولهما بين ملاكمتين تشاركان لأول مرة في البطولة وهما اليونانية كريستينا ستليو والأسترالية كيسي أونيل، وفي النزال الثاني تلتقي الفرنسية مانون فيورو مع الهولندية نعومي تتاروغلو.// انتهى //17:56ت م0138