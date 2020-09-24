القاهرة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على استضافة وزارة التعليم بالمملكة اجتماع وزراء التعليم العرب الذي خُصص لمناقشة واعتماد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي وعُقد يوم أمس.وأشاد السلمي فى بيان اليوم برئاسة معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم للاجتماع، الذي كان لإدارته الناجحة والمتميزة وحُسن الترتيب ودقة التنظيم بالغ الأثر في نجاح أعمال الاجتماع واعتماد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي كوثيقة استرشادية يُستند إليها في سَنّ التشريعات في الدول العربية في مجال التعليم.وثمن رئيس البرلمان العربي الدعم والعناية والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية المملكة 2030 بالتعليم ووضعها تطوير وتحديث التعليم في قمة أولوياتها، ورفع مستوى الكفاءة والجودة للحصول على مُخرجات تعليم تؤهل أبناءها للإبداع والابتكار والإسهام في النهضة والتقدم والرقي الذي تعيشه المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- .// انتهى //18:06ت م0140