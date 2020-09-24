الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم أنه سيبقي على قاعدة السماح بإجراء خمسة تبديلات في مسابقاته للموسم الكروي الجديد، التي اعتُمدت بعد استئناف المنافسات الموسم الفائت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، فيما لم يحدد ما إذا كانت ستنطبق على نهائيات كأس أوروبا للمنتخبات.وأشار الاتحاد القاري إلى أن "قراراً آخر" سيتخذ في وقت لاحق بما يخص كأس أوروبا التي أرجئت من العام الحالي إلى صيف 2021 بسبب الجائحة.وجاء في بيان صادر عن الاتحاد عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في العاصمة المجرية بودابست التي ستستضيف اليوم مباراة كأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونيخ الألماني وأشبيلية الإسباني: "سيتم السماح بإجراء خمسة تبديلات لجميع مباريات دوري الأمم الاوروبية، ومباريات الملحق المؤهلة لكأس أوروبا وتصفيات كأس أوروبا للسيدات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ ) ودوري أبطال أوروبا للسيدات".وأعلن "ويفا" أن نهائيات النسخة الحالية من دوري الأمم ستقام بين ( 6 و 10 ) من أكتوبر 2021 ، مشيراً إلى أن إيطاليا وهولندا وبولندا أبدت رغبتها في استضافة المباريات (نصف النهائي والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث).// انتهى //18:16ت م0142