جيزان 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسشارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 90 للمملكة بعدد من الفرق الإسعافية التي تمركزت في عدد من محافظات المنطقة، وخاصة في الأماكن التي شهدت احتفالات اليوم الوطني لتقديم الخدمة الإسعافية لأي حالة طارئة .وجنّد الفرع فِرَقه التطوعية الراجلة من ذوي التخصصات الطبية من طلاب جامعة جازان في تخصص طب الطوارئ مجهزين بحقائب إسعافية مجهزة طبياً ، فيما جرى تنظيم أركان توعوية بالإسعافات لمن أراد الاستفسار عن الإسعافات الأولية والإجراءات الوقائية من العدوى.وتمركزت الفرق الميدانية في الكورنيش الشمالي والجنوبي بمدينة جيزان ومحافظة صبيا وعدد من المحافظات وفق خطة عمل بمتابعة المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة الدكتور محمد بن عمر السيد ، بهدف تعزيز الجهود التي تقوم بها جميع الإدارات الحكومية بالمنطقة احتفاء بيوم الوطن .// انتهى //18:17ت م0143