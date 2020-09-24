الرياض 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أن دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" قد تقام دون لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، داعياً إلى إنجاح هذا الحدث الرياضي على الرغم من تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة, حيث من المقرر أن يُقام حفل الافتتاح في 23 يوليو 2021م.وقال باخ اليوم في مؤتمر صحافي افتراضي مع المسؤولين اليابانيين في اللجنة المنظمة المجتمعين في طوكيو: "الرياضة تعود ببطء ولكن بثبات في العالم، وتم تنظيم عدد من الأحداث الرياضية الكبرى بنجاح مؤخراً، بما في ذلك مباريات في مختلف الدوريات اليابانية".وأضاف: "الأحداث المعقدة جداً مثل طواف فرنسا للدراجات الهوائية الذي انتهى الأحد الماضي أظهرت لنا وأظهرت للعالم أنه يمكن للمرء تنظيم أحداث رياضية آمنة حتى دون لقاح, ومع ذلك فإن التوصل إلى لقاح وإجراء اختبارات سريعة لفيروس كورونا سيسهل إلى حد كبير تنظيم الألعاب الأولمبية.وأشار رئيس اللجنة الأولمبية إلى أن هناك تحديات كبيرة ما زالت تلوح في الأفق على طريق الألعاب، مؤكداً أنه يستحيل الاستعداد لجميع السيناريوهات الممكنة، وأن المنظمين لن يصدروا أي إعلانات سابقة لأوانها بشأن الشكل النهائي الذي سيتم به تنظيم الحدث, معبراً عن ثقته من النجاح في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية التي ستكون "تاريخية".// انتهى //18:18ت م0144