الخرطوم 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسقدّم رئيس اللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال السياسي في السودان "يونيتامس" السفير عمر الشيخ الحسين بمجلس الوزراء السوداني اليوم تنويرا لمجموعة سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حول عمل البعثة وأهدافها الأساسية المتمثلة في مساعدة الانتقال السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين ودعم سيادة القانون وحشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الفنية والتقنية لإعداد الدستور، وإجراء الإحصاء والمساعدة في التحضير للانتخابات وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة النازحين وتوطين اللاجئين وما يتبعها من عمليات نزع السلاح والدمج والتوطين.وأكدت اللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة "يوناميد" ومجموعة سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أهمية التنسيق المحكم والمباشر بين حكومة السودان وبعثة "اليونيتامس" وأهمية توفير كل المتطلبات الفنية الداعمة لعمل البعثة والدفع بجهود إحلال السلام الشامل بالبلاد .// انتهى //18:38ت م0149