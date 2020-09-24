السيح 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واساحتفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج, باليوم الوطني التسعين للمملكة، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد.واشتمل الحفل على كلمة لمعالي رئيس الجامعة, وكلمة لعميد شؤون الطلاب, ثم قُدم أوبريت بعنوان "شموخ وطن", وفيلم وثائقي بعنوان "حياة الوطن", تلاها قصيدة بعنوان "وطن المجد".من جهة أخرى أطلقت عمادة شؤون الطلاب بهذه المناسبة مسابقة لطلاب وطالبات الجامعة بعنوان "عبر عن الوطن" تحتوى على ستة أفرع، بهدف التعبير عن مشاعر الطلاب والطالبات الوطنية ورؤيتهم وإبداعاتهم.// انتهى //19:17ت م0158