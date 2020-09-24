أبها 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسلاقى معرض الصور الفوتوغرافية الذي أقامه نادي عسير الفوتوغرافي أمس في أحد المجمعات التجارية بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة إقبالاً من الزوار والمهتمين بهذا الجانب.وقدم ٣٣ مصوراً ومصورة العديد من الصور وتوثيق مسيرة التنمية في شتى المجالات في الماضي والحاضر بمنطقة عسير، وما تتمتع به عسير من طبيعة خلابة ومقومات سياحية.وتأتي مشاركة النادي في اليوم الوطني إيماناً بدوره الاجتماعي، واستشعاراً لأهمية إبراز النهضة التنموية في المملكة من خلال منظومةٍ هائلةٍ متكاملةٍ من المنجزات.// انتهى //19:28ت م0161