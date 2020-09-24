عمّان 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6591 إصابة.وقالت وزارة الصحة الاردنية في بيان صحفي، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و 544 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 125 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3917 حالة، كما سُجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 36 حالة.// انتهى //19:29ت م0162