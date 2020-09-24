نيروبي 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأكدت مرشحة كينيا لرئاسة منظمة التجارة العالمية أمينة محمد عزمها على إدراج قضايا التغير المناخي على جدول أعمال المنظمة في حال وقع عليها الاختيار لشغل هذا المنصب.وكانت أمينة محمد وزيرة الرياضة في كينيا، وكانت قد تأهلت للجولة الثانية لاختيار المدير العام المقبل لمنظمة التجارة العالمية هي وأربعة مرشحين آخرين، وقد أكدت أنها ستعمل على تنشيط لجنة التجارة والبيئة في المنظمة.وأوضحت في تصريحات صحفية أن أول مهمة لتلك اللجنة ستكون وضع قواعد للتجارة الدولية في السلع الصديقة للبيئة وتبادل الخدمات مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.يذكر أن أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 سيتولون في الجولة الثانية من التصويت في الفترة الممتدة من اليوم وحتى السادس من أكتوبر اختيار اثنين من المرشحين من بين الخمسة لخوض الجولة النهائية.// انتهى //19:36ت م0163