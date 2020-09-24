الخرطوم 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين الذي يزور جنيف حاليا بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.وبحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان عقب كارثة السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد، معرباً عن شكر حكومة الفترة الانتقالية للدعم الذي ظلت تقدمه المفوضية السامية لا سيما خلال مدة جائحة كورونا.وتطرق اللقاء إلى مقترح عقد المؤتمر الإقليمي لمخاطبة قضايا اللاجئين في السودان وجنوب السودان بداية العام المقبل في ظل رئاسة السودان لمنظمة الإيقاد، الذي يُعد أولى الخطوات الأساسية للوصول إلى حلول مستدامة لقضايا النازحين داخلياً واللاجئين في السودان وجنوب السودان.// انتهى //19:36ت م0164