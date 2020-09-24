عرعر 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واساحتفل أهالي العويقيلة أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة بحضور محافظ العويقيلة المكلف حسين بن عبدالرحمن الدغيم ورؤساء الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة, وقامت بتنظيمه بلدية المحافظة بقاعة الاحتفالات.وبدأ الحفل المُعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك توالت فقرات الحفل المتنوعة التي تضمنت عرضاً مرئياً ، وكلمة الأهالي، وقصيدة شعرية، ثم أوبريتاً وطنياً .// انتهى //20:07ت م0171