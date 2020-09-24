بيش 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واساحتفل أهالي محافظة بيش بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة ، عبر شاشات أقامتها بلدية المحافظة في ثلاثة مواقع مختلفة غرب المحافظة بحديقة الضفة ومدخل السوق الشعبي وساحة دوار السارية ، وشهدت بثًا مباشرًا لديوانية حفل المحافظة ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ونقاط للفرز الصحي .وتضمنت الفعاليات، كلمات وقصائد وطنية وأناشيد وعروض فنية وطنية وألعاب نارية، عبرت عن فرحة الأهالي بيوم الوطن .// انتهى //20:27ت م0172