اليوم الوطني / أهالي محافظة بيش يحتفون باليوم الوطني الـ90
الخميس 1442/2/7 هـ الموافق 2020/09/24 م واس
بيش 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس
احتفل أهالي محافظة بيش بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة ، عبر شاشات أقامتها بلدية المحافظة في ثلاثة مواقع مختلفة غرب المحافظة بحديقة الضفة ومدخل السوق الشعبي وساحة دوار السارية ، وشهدت بثًا مباشرًا لديوانية حفل المحافظة ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ونقاط للفرز الصحي .
وتضمنت الفعاليات، كلمات وقصائد وطنية وأناشيد وعروض فنية وطنية وألعاب نارية، عبرت عن فرحة الأهالي بيوم الوطن .
// انتهى //
20:27ت م
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