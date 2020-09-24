المنامة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، بمقر السفارة في المنامة أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.وجرى خلال الحفل الذي أقيم بشكل مصغر لأعضاء السفارة والمكاتب والملحقيات التابعة لها وفقاً للاشتراطات والإجراءات الاحتزازية الصحية، تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية.// انتهى //21:18ت م0184