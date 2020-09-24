رفحاء 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واساحتفت طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية باليوم الوطني التسعين للمملكة، وأبرزت بلديتها مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في الشوارع والميادين العامة، من خلال تزيين أعمدة الإنارة بالأعلام الوطنية والإضاءات بألوان الوطن، ونشر اللوحات التي تعبر عن هذه المناسبة في شوارع وميادين طلعة التمياط، فيما حرصت البلدية على تهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء لاستقبال الزوار والأهالي خلال إجازة اليوم الوطني.// انتهى //21:18ت م0185