رفحاء 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واساحتفى أهالي مركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية باليوم الوطني الـ90 للمملكة، حيث زُينت الشوارع والطرق والميادين والحدائق بأعلام المملكة، واللوحات التي تحمل شعار المملكة وصور القيادة، وتتضمن عبارات الحب والولاء للوطن وولاة الأمر -حفظهم الله-.وأبرزت بلديتها الاحتفاء من خلال الإضاءات الخضراء، على المباني والمعالم فيها، وتزيين الأعمدة بالإنارة والأعلام الوطنية.// انتهى //21:19ت م0187