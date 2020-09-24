عام / شرطة مكة المكرمة: إيقاف 3 أشخاص وإحالتهم لفرع النيابة العامة إثر إتلافهم 4 أجهزة لرصد السرعة على طريق جدة - جازان
الخميس 1442/2/7 هـ الموافق 2020/09/24 م واس
مكة المكرمة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف أربعة أجهزة رصد آلي للسرعة على طريق جدة - جازان، ( وهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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