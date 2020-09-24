الدمام 7 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسيمثل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران، صرحاً ثقافياً وحضارياً يشهد على تقدم وازدهار المملكة في مختلف الأصعدة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في التحوّل نحو مجتمع المعرفة، وإثراء المجتمع بمختلف المصادر العلمية، حيث يعد المركز منصّةً تجمع المواهب الوطنية والعالمية للتعلّم وتبادل الأفكار وتعزيز نوعية الحياة في المجتمع.ويعد تصميم مركز "إثراء" الذي يأخذ شكل خمس صخرات متجانبة ترمز إلى المستقبل والحاضر والماضي، وذلك من خلال بناء المركز على أول بئر نفط اكتُشف في الظهران عام 1935م.ويضم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العلمي مكتبة علمية تحوي أكثر من 250 ألف كتاب علمي متخصص باللغتين العربية والإنجليزية، والمساهمة في تنمية المحتوى العربي المعرفي، إضافة إلى إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة وذلك بالشراكة مع المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية في مختلف التخصصات العلمية.ويحوي متحف "إثراء" على 4 معارض فنية هي: معرض "فنون" الذي يركز على تنمية المواهب الوطنية في ساحة الفن السعودي، ومعرض "أجيال" الذي يستعرض التراث العريق للمملكة وثقافاتها المعاصرة، ومعرض "كنوز" الذي يرسم صورة مجملة عن الحضارة الإسلامية، إضافة إلى معرض "التاريخ الطبيعي" الذي يبرز العلاقة بين الأشخاص والبيئة من خلال استخدام التقنيات السمعية والبصرية الحديثة.كما يعد مسرح "إثراء" منصة فنية تهدف إلى تنمية المعرفة الفنية عبر تطوير الكتّاب المسرحيين والمخرجين والممثلين السعوديين، و رعاية المواهب الشابة الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى عرض الأعمال السينمائية والأفلام الوثائقية السعودية والعالمية.من جانب آخر يعمل معرض الطاقة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي على استخدام التقنية الحديثة والوسائط المتنوعة، بهدف تمكّين الزوار من التعرف على بدايات اكتشاف النفط، وتكوينات الصخور تحت الأرض وعمليات الحفر في الصحراء، مروًرا بمصانع التكرير وحلول الطاقة البديلة للمملكة، كما يقدم "إثراء" فرصاً تعليمية في مجالات الفنون والثقافة والعلوم مع مختلف المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية، مستندةً على خلق محتوى معرفيٍ متميّزٍ، وتقديم تجارب واسعة للزوار من خلال العروض والمبادرات.//انتهى//21:52ت م0191