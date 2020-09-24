جدة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسشهدت محافظة جدة تقديم عروض الألعاب النارية ضمن فعاليات الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 تحت شعار "همة حتى القمة"، التي وقف أمامها المواطنون ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي شملت واجهة الكورنيش، وموقع أبرق الرغامة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التي استقطبت مرتادي المحافظة، كعروض الفروسية التي ستكون أمام نافورة الملك فهد، واللوحات الجدارية التي تعبر عن محبة الوطن في قلوب أبنائه.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" المنظر الجمالي لهذه العروض وتشكيلاتها المختلفة، التي عمد الكثير من العوائل لتوثيقها بأجهزتهم المحمولة، لتبقى ذكرى غالية في نفوسهم، إضافة لاستمتاعهم بالفعاليات الأخرى المصاحبة والمخصصة للأسر والأطفال، التي تخالطها رفع الأعلام والشعارات الوطنية وسط أجواء من الفرح.فيما حرصت العديد من الأسر على مشاركة أطفالهم حب الوطن عبر ارتداء اللباس الأخضر والشالات، وتفاعل الآخرين بتزيين مركباتهم بهذه المناسبة، تجسيداً لصور التلاحم والحب للوطن وقيادته الرشيدة في يوم الوطن، الذي يستشعر فيه الجميع ما تحقق من منجزات ضخمة في مختلف المجالات.// انتهى //21:56ت م0196