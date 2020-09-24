أحد المسارحة 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأطلق مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير ورئيس لجنة التنمية بمحافظة أحد المسارحة محمد عطيف اليوم، مبادرة جمعيتي البر الخيرية بجازان ومحافظة أحد المسارحة "سلة الخير"، التي تستهدف توزيع أكثر من ١٥٠٠ سلة غذائية على المعوزين في المحافظة.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية بر أحد المسارحة يحيى داود محزري، أن إطلاق المبادرة يأتي تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة و تستهدف المستفيدين من خدمات الجمعية.من جهة ثانية ، قامت جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة بتفعيل مسابقة وطنية عبر موقع التواصل " تويتر " شارك بها أكثر من ٣٠٠٠ مغرد من مختلف أرجاء الوطن، حيث سُحب على خمسة فائزين إلكترونيا، إضافة إلى وضع لوحة جدارية للتعبير عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن.وخصصت الجمعية للمسابقة مبالغ مالية وأجهزة كهربائية بدعم من مجمع الحكمي الطبي ومؤسسة عجيب التجارية و مؤسسة أولاد الشيخ داود التجاري والسكني.// انتهى //22:00ت م0198