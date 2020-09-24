سكاكا 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسنجح فريق طبي جراحي بعد توفيق الله بمستشفى طبرجل العام بمنطقة الجوف في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنتين بعد تعرضها لحادث دهس في محافظة طبرجل.وحضرت الطفلة إلى قسم الطوارئ بمستشفى طبرجل العام وهي تعاني من نزيف داخل الجمجمة، وغياب عن الوعي ، وصعوبة بالتنفس، وعلى الفور أُدخلت إلى قسم الطوارئ و ُأجريت لها الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة ، حيث تبين وجود كسور متعددةمع نزف دموي داخل الجمجمة وكدمات دماغية متعددة ، ووذمة دماغية معممة.وجرى على الفور وضع الطفلة على أجهزة التنفس الصناعي وأدخلت مباشرة إلى قسم العمليات، وأجريت لها عملية جراحية جرى خلالها إيقاف النزيف وإزالة التجمع الدموي وتكللت بفضل الله بالنجاح، حيث استغرقت العملية ساعتين ونصف، أُدخلت بعدها الطفلة إلى قسم العناية المركزة للأطفال واستعادت الطفلة الوعي بشكل كامل وتستطيع حاليا تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي وحالتها الصحية مستقرة ولله الحمد.// انتهى //22:44ت م0209