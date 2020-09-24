طريف 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ، ثلاث مسابقات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وأوضح رئيس اللجنة أحمد العنزي أن المسابقات تضمّنت إقامة مباراة على "كأس الوطن"، ومسابقة "شارك بتغريدة وطنية عبر الحساب الرسمي للجنة التنمية" والثالثة‫ "شارك بمقطع قصير قدم فيه كلمتك باليوم الوطني"، وقد رُصدت جوائز نقدية للفائزين.// انتهى //23:05ت م0212