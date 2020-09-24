اليوم الوطني / تنمية طريف تطلق مسابقات إحتفاءً باليوم الوطني 90
الخميس 1442/2/7 هـ الموافق 2020/09/24 م واس
طريف 07 صفر 1442 هـ الموافق 24 سبتمبر 2020 م واس
أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ، ثلاث مسابقات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وأوضح رئيس اللجنة أحمد العنزي أن المسابقات تضمّنت إقامة مباراة على "كأس الوطن"، ومسابقة "شارك بتغريدة وطنية عبر الحساب الرسمي للجنة التنمية" والثالثة "شارك بمقطع قصير قدم فيه كلمتك باليوم الوطني"، وقد رُصدت جوائز نقدية للفائزين.
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23:05ت م
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